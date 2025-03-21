В Екатеринбурге появится сквер Ильи Кормильцева

В Екатеринбурге появится сквер имени поэта Ильи Кормильцева, а на домах ветеранов Великой Отечественной войны установят памятные таблички, сообщили в пресс-службе администрации города. Решение принято на заседании комиссии по топонимике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поэт и директор издательства "Ультра. Культура" Илья Кормильцев

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Поэт и директор издательства "Ультра. Культура" Илья Кормильцев

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Сквер Ильи Кормильцева будет разбит в районе ул. Белинского - Декабристов. «Локация выбрана неслучайно — недалеко расположен Институт естественных наук и математики Уральского федерального университета (УрФУ), где учился уральский поэт»,— сообщили в мэрии. Кроме того, появится аллея посвященная студентам-фронтовикам, расположенная по улице Белинского от улицы Куйбышева до общежития колледжа имени Ползунова, и аллея Аникиты Ярцова, деятеля горнозаводской промышленности, по улице Белинского, от сада имени Павлика Морозова до улицы Декабристов.

Илья Кормильцев — русский поэт, переводчик с английского, итальянского и французского языков, музыкальный и литературный критик. Он стал известен еще в 1980-е гг. прежде всего как автор текстов к песням группы «Наутилус Помпилиус», «Урфин Джюс», а затем и других музыкальных коллективов. В 2003 году он основал издательство «Ультра.Культура» и был его главным редактором. Одним из самых известных переводов господина Кормильцева является культовый роман Чака Паланика «Бойцовский клуб». Скончался 4 февраля 2007 года в лондонском хосписе от тяжелой болезни.

На заседании комиссия утвердила названия для улицы имени кинорежиссера Ярополка Лапшина в микрорайоне «Академический-2». А СНТ, расположенное у пересечения улиц Свердловской и Леваневского, было названо «Магистраль — 2».

По решению комиссии в городе установят несколько памятных досок. На фасаде здания по лице Свердлова, 30, табличка увековечит память участника Великой Отечественной войны Александра Корниенко, а на доме по улице Челюскинцев, 9, установят доску участнику Великой Отечественной Войны и бывшему начальнику Свердловской железной дороги Вячеславу Егорову.

Напомним, в 2018 году комиссия по топонимике приняла решение назвать именем Ильи Кормильцева аллею вдоль улицы Белинского (на участке между Декабристов и Куйбышева). Тогда, по словам члена комиссии Дмитрия Сергина, изначально рассматривался вариант назвать именем поэта сквер за оперным театром, но в итоге большинство проголосовало за переименование аллеи. На аллее активисты планировали установить памятник.

Полина Щуцкая