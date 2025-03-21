Инвестиции в основной капитал на Дону в 2024 году выросли до 717 млрд рублей

Согласно предварительным итогам 2024 года инвестиции в основной капитал на территории Ростовской области выросли более чем на 2% - до 717,3 млрд руб. В том числе частные инвестиции увеличились на 12%, составив 519,5 млрд руб. Об сообщается на сайте правительства региона со ссылкой на слова первого заместителя губернатора Ростовской области Алексея Господарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Согласно сообщению, Ростовская область является одним из 12 субъектов РФ, в котором инвестиции растут шестой год подряд.

Отмечается, что к началу 2025 года в регионе действовали шесть частных индустриальных парков - Новочеркасский, Мясниковский, Азовский, парк «Гуково», «ЭЛМА-ГПЗ», «ПНК Групп». Создание еще 12 подобных объектов находятся на разных этапах реализации.

Сергей Иванов