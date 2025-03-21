Житель Крымского района нашел 92-килограмовый снаряд

В Крымском районе местный житель обнаружил реактивный снаряд весом 92 кг времен Великой Отечественной войны. Его уничтожили взрывотехники, сообщает пресс-служба Росгвардии региона.

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Тракторист нашел боеприпас под слоем земли во время вспашки поля в селе Молдаванском. Его длина достигает больше одного метра.

Сотрудники ОМОН «Пластун» Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю осмотрели предмет и установили, что это 300-мм реактивный снаряд для БМ-13 «Катюша» — бесствольной системы полевой реактивной артиллерии.

Алина Зорина