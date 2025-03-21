В Марий Эл направили в суд уголовное дело о разбое

Волжская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя по уголовному делу о разбойных нападениях и направила материалы в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Марий Эл.

Согласно материалам дела, 29 декабря 2024 года в одном из магазинов города Волжска мужчина, находясь под воздействием наркотиков, совершил попытку ограбления. Мужчина распылил аэрозольный перцовый баллончик в сторону продавца с целью завладеть деньгами из кассы.

Продавец не смог открыть кассовый аппарат, и злоумышленник покинул место происшествия, не достигнув своей цели.

Спустя полчаса обвиняемый совершил вторую попытку нападения — на этот раз в зоне самообслуживания одного из банковских офисов. Он распылил перцовый баллончик в лицо 51-летнему клиента банка, который только что получил наличные деньги в банкомате.

Потерпевший удержал деньги и оказал сопротивление обвиняемому, после чего последний скрылся с места происшествия.

В ходе следствия в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Артём Дергунов