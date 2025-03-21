9 инвестпроектов на 140 млн рублей хотят запустить в Балезинском районе Удмуртии

Запуск девяти новых инвестпроектов на сумму 140 млн руб. планируется в Балезинском районе Удмуртии в 2025 году, заявил руководитель муниципалитета Юрий Новойдарский на встрече с главой региона Александром Бречаловым. Они будут сосредоточены по трем основным направлениям — животноводческие фермы, торговые точки и придорожный сервис. Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», планируемый объем инвестиций на 45 млн руб. больше, чем в 2024 году. Тогда было реализовано пять инвестпроектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Господин Новойдарский добавил, что участок для придорожного сервиса уже отведен: муниципалитет нашел инвестора, работы развитию объекта активно ведутся. Также в 2025 году запланирована реконструкция местного фитнес-клуба. Кроме того, организация «Астра» преобразует один из магазинов в центре поселка в гостиницу.

«На сегодняшний день есть информация о том, что в первую очередь будут инвестироваться такие проекты, как животноводческие фермы в районе поселения Андрейшур»,— отметил Юрий Новойдарский.

Глава Балезинского района добавил, что на сегодняшний день у муниципалитета есть 17 инвестплощадок для развития. Среди них, перечислил господин Бречалов, две предназначены для сельского хозяйства, одна — для имущественного комплекса, шесть — для жилищного строительства, четыре — для придорожного сервиса. А также объекты промназначения с капстроительством. «Теперь вопрос в активном и даже в агрессивном продвижении. Подключайтесь»,— добавил глава Удмуртии.

Напомним, другие муниципалитеты также занимаются активным поиском инвестиций. Так, общий объем инвестиций резидентов территории опережающего развития (ТОР) «Сарапул» планируется нарастить на сумму свыше 9 млрд руб. в 2025 году. По словам мэра Виктора Шестакова, это поможет создать свыше 4 тыс. рабочих мест.