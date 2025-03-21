В ростовской компании «Бештау» сменился гендиректор

Генеральным директором ООО «Бештау» стал Андрей Сидельников, он сменил на должности Олега Осипова. Смена гендиректора официально зарегистрирована 17 марта. Об этом сообщает «РБК-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Слюсарь на открытии завода "Бештау"

Фото: «Ъ-Кубань» Юрий Слюсарь на открытии завода "Бештау"

Фото: «Ъ-Кубань»

«Я с 17 числа уже не являюсь директором «Бештау». Есть два других проекта, которые мы развиваем. Я остался учредителем», — приводит издание слова господина Осипова.

Как сообщалось, в начале марта ГК «Бештау» запустила в Ростове производство компонентов компьютерной и бытовой техники мощностью 500 тыс. единиц в год.

ГК «Бештау» включает в себя девять предприятий из Ставропольского, Краснодарского краев и Ростовской области, которые составляют собой межрегиональный кластер радиоэлектронной промышленности.

Сергей Иванов