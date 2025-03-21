Трудинспекция проверит информацию о снижении зарплат медикам

Гострудинспекция в Нижегородской области начала проверки информации о снижении зарплат врачей и медперсонала, сообщили в ведомстве. Согласно полученным данным, в первом квартале зарплаты сократились на четверть в годовом выражении, отметили в инспекции.

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Ведомство выявило более 180 индикаторов риска нарушения обязательств по зарплате в 100 медицинских учреждениях региона. Индикаторы могут свидетельствовать о неполных или несвоевременных выплатах.

Если нарушения подтвердятся, руководству медучреждений предпишут устранить их, добавил главный госинспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес.

Владимир Зубарев