В Тюменской области на трассу упали столбы электропередач
На федеральную автодорогу Екатеринбург — Тюмень в районе деревни Дударево в Тюменской области упали столбы электропередач, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
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Инцидент произошел 21 марта около 16:00 часов. «Предварительно пострадавших нет. Движение автотранспорта в сторону Тюмени ограничено»,— сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области.
На месте происшествия работают сотрудники дорожных служб, которые занимаются уборкой столбов с проезжей части. Сотрудники МЧС не привлекались.
Прокуратура Тюменской области начала проверку по факту случившегося, по результатам которой будут приняты соответствующие меры.