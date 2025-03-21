В Тюменской области на трассу упали столбы электропередач

На федеральную автодорогу Екатеринбург — Тюмень в районе деревни Дударево в Тюменской области упали столбы электропередач, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба МЧС по Тюменской области Фото: Пресс-служба МЧС по Тюменской области Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба МЧС по Тюменской области Фото: Пресс-служба МЧС по Тюменской области

Инцидент произошел 21 марта около 16:00 часов. «Предварительно пострадавших нет. Движение автотранспорта в сторону Тюмени ограничено»,— сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области.

На месте происшествия работают сотрудники дорожных служб, которые занимаются уборкой столбов с проезжей части. Сотрудники МЧС не привлекались.

Прокуратура Тюменской области начала проверку по факту случившегося, по результатам которой будут приняты соответствующие меры.

Полина Щуцкая