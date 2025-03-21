Прокуратура контролирует проверку по факту ДТП с тремя погибшими под Волгоградом

Прокуратура Волгоградской области поставила на контроль ход процессуальной проверки по факту дорожной аварии с тремя погибшими в Городищенском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно релизу, ДТП произошло примерно в 10:30 сегодня, в пятницу, на 951-м км автодороги Р-22 «Каспий». Там автомобиль «Пежо Боксер», за рулем которого находился 35-летний мужчина, протаранил машину «КДМ». На месте происшествия погибли водитель «Пежо Боксер» и пассажиры этой иномарки — 27-летний мужчина и 5-летняя девочка.

На место ДТП выезжала прокурор Городищенского района Татьяна Ивлиева. Надзорное ведомство проверит законность принятого по итогам процессуальной проверки решения.

Павел Фролов