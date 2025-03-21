Жителя Подмосковья обвиняют в причастности к атакам БПЛА на Ростовскую область

В отношении жителя Московской области Эльдара Марченко расследуется уголовное дело об атаках беспилотников на Ростовскую область в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дело было возбуждено в феврале 2022 года по по фактам атак беспилотников на объекты жилой застройки и гражданской инфраструктуры на территории Ростовской области.

Следственный комитет РФ также обвинил Эльдара Марченко в причастности к атакам БПЛА на гражданские объекты Курска в 2023 году, об этом сообщает пресс-служба ведомства. По данным ТАСС, это дело объединено с делом об атаках на Ростовскую область.

В сентябре 2024 года Басманный суд Москвы отправил Эльдара Марченко в СИЗО. Впоследствии арест был продлен до 11 мая 2025 года.

Мария Иванова