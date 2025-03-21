В этом году Ростовская АЭС увеличит выработку электроэнергии на 6,6%
В 2025 году Ростовская атомная электростанция планирует увеличить выработку электроэнергии на 6,6% по сравнению с предыдущим годом, достигнув показателя в 32,576 млрд кВт·ч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора станции Андрея Сальникова.
«Ежегодно Федеральная антимонопольная служба устанавливает для Ростовской АЭС план по выработке электроэнергии. Его показатели зависят в том числе от количества и сроков проведения планово-предупредительных ремонтов. В 2025 году государственный план, установленный для Ростовской АЭС, — 32,576 млрд кВт·ч. В 2024 году на Ростовской АЭС величина государственного задания по выработке электроэнергии составила 30,544 млрд кВт·ч»,— сказал собеседник агентства.
Андрей Сальников отметил, что в 2024 году на Ростовской АЭС провели масштабный ремонт всех четырех энергоблоков.