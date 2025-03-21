Общий оборот новых крупных стройфирм Черноземья превысил 800 млн рублей

В 2024 году в Черноземье зарегистрировали почти 1,8 тыс. новых строительных компаний. Общий оборот десяти крупнейших из них составил 808 млн руб. Это следует из результатов исследования сервиса проверки контрагентов Rusprofile, которые есть в распоряжении «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным на 19 марта, из числа новых организаций действующими считаются 1 576. Еще 204 либо ликвидированы, либо находятся в процессе реорганизации, либо банкротятся.

Больше всего из новых стройфирм за прошлый год заработало белгородское ООО СК «Стройдом+» Романа Романова. Компания завершила год с выручкой в 328,5 млн руб. Второе место занимает липецкое ООО «Спецстрой» Виталия Моисеева (157,1 млн руб.). Замыкает тройку лидеров воронежское ООО «Пульсар» Александра Заева и Владимира Кореневского с показателем в 134,3 млн руб. Последняя строчка у белгородского ООО «Белгород-Трастстрой» Андрея и Романа Гребцовых. Эта компания показала выручку в 17,9 млн руб.

Воронежскую область в топе также представляет ООО «Асфальтпроект» Гурама Мурадяна, занявшее восьмое место с результатом в 27,9 млн руб. Курскую — ООО СК «Регион» Сергея Стариковского (девятое место, 21 млн руб.).

Также в рейтинг попали еще два липецких общества — ООО «ДС-строй» Дмитрия Скоробогатова, показавшее выручку в 31,2 млн руб., и ООО «Юнион капитал» Яны Рыжиковой (28,2 млн руб.). Они заняли четвертое и седьмое места соответственно.

Пятую и шестую строчку рейтинга аналитики отдали тамбовским предприятиям — ООО «Инкоминвест» Михаила Васильева и ООО «Строймега» Артура Саркисяна. Их выручка по итогам 2024 года равняется 31 млн и 30,6 млн руб. соответственно.

Орловские предприятия в топ-10 не вошли.

По последним данным, всего в Черноземье зарегистрировано 9 663 организации, занимающиеся строительством жилых и нежилых зданий.

Алина Морозова