«Мастер и Маргарита», «Биртман» и «Пальма 2»

На следующей неделе в Уфе выступят Татьяна Буланова и группа «Биртман». Театралы смогут посмотреть комедии «Ищу мужа» и «Трое в лифте, не считая текилы», а любителям балета представят «Сильфиду». В кинотеатрах Уфы можно будет посмотреть драму «Пальма 2», исторический боевик «Красный шелк», а также поучаствовать в обсуждении с кинокритиком Сергеем Бархатовым мультфильма «Песнь моря».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа "Биртман" на рок-фестивале "Чернозем"

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Группа "Биртман" на рок-фестивале "Чернозем"

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Концерты

23 марта в Music Hall 27 состоится концерт уфимской группы «Lookmanov трибьют». Музыканты, которые в основном специализируются на исполнении каверов, представят публике главные хиты из репертуара группы «Ленинград». Помимо лидера «Lookmanov трибьют» Дамира Лукманова на сцену выйдут друзья коллектива.

В тот же день в «Уфа-Арене» — рок-фестиваль «Арена» для любителей тяжелой музыки. На сцене выступят группы Lumen, «Чиж и Ко», «Пилот» и «Перегаз».

Известная российская певица Татьяна Буланова выступит 25 марта в ГКЗ «Башкортостан» с юбилейным концертом. В программе — проверенные временем хиты: «Мой ненаглядный», «Не плачь», «Ясный мой свет» и многие другие.

28 марта в «Dom печати» (Тинькофф холл) — группа «Биртман». «Биртман», который использует «нагловатый баритонистый вокал и шансонные интонации, наложенные на жизнерадостность советских ВИА», покорил широкую аудиторию — на их концертах в зрительном зале можно увидеть, как студентов, футбольных фанатов, так и суровых мужчин в пиджаках. Например, в Санкт-Петербурге на выступлениях коллектива замечают Михаила Боярского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Игорь Лифанов (слева)

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Актер Игорь Лифанов (слева)

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Спектакли

22 марта, когда сумерки начнут накрывать Уфу, в Городском дворце культуры состоится спектакль по знаменитому роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Знаменитую историю Мастера, его возлюбленной Маргариты, Иешуа, Понтия Пилата, Воланда и его компании расскажут актеры Московского классического театра. В ролях: Сергей Рубеко, Евгений Шатов, Дмитрий Щербина, Юлия Такшина и другие.

23 марта в ГКЗ «Башкортостан» покажут спектакль «Двое в лифте, не считая текилы». Спеша к своим любимым женщинам 8 марта, двое героев спектакля застревают в лифте. Не имея возможности выбраться наружу из-за отсутствия диспетчера, они вынуждено делятся друг с другом взглядами на жизнь. Благо у одного из них с собой имеется бутылка текилы. В ролях: Петр Красилов, Денис Матросов, Игорь Лифанов и Дмитрий Орлов.

В Башкирском государственном театре оперы и балета 26 марта поставят балет «Сильфида». Сильфида — пленительный дух воздуха, который является молодому шотландскому крестьянину Джеймсу, накануне его свадьбы с Эффи. После поцелуя духа Джеймс влюбляется в Сильфиду и в конце концов покидает свою Эффи. Художник-постановщик: Алла Каждан. Артисты балета: Валерия Исаева, Иван Негробов, Адель Филиппова и другие.

27 марта в ГКЗ «Башкортостан» Даниил Спиваковский, Михаил Полицеймако, Мария Порошина, Владислав Котлярский и Ольга Тумайкина заняты в комедии по пьесе Миро Гаврана «Ищу мужа». Постановка санкт-петербургского театра «Арт-партнер ХХI». Спектакль представляет историю молодой и богатой вдовы, влюбленного в нее соседа и циничного дельца, который хитростью намерен устроить себе безбедную жизнь. Кого их них выберет вдова?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актеры Виктор Добронравов (слева) и Владимир Зайцев (справа)

Фото: Вячеслав Прокофьев, Коммерсантъ Актеры Виктор Добронравов (слева) и Владимир Зайцев (справа)

Фото: Вячеслав Прокофьев, Коммерсантъ

Кино

В кинотеатрах стартовал показ российской драмы «Пальма 2». Продолжение истории летчика Вячеслава Лазарева, который, оставив большую авиацию, с семьей перебирается в провинцию. Теперь он летает на маленьком винтовом АН-2. Неспешную жизнь семейства прерывает найденный медвежонок Мансур. Спустя время Мансура похищают браконьеры, но ему на помощь приходит овчарка Пальма. Вместе с медвежонком она ищет путь домой сквозь лес, который таит множество опасностей. В ролях: Виктор Добронравов, Леонид Басов, Владимир Ильин, Евгения Дмитриева, Валерия Федорович и другие.

Продолжается показ детективного боевика «Красный шелк». Действия фильма происходят в 1927 году. Через всю Россию по Транссибирской магистрали перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. За ними охотятся иностранные шпионы, мимикрируя под обычных пассажиров поезда. Чтобы обезопасить документы и раскрыть врага молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится объединить усилия. В ролях: Милош Бикович, Глеб Калюжный, Гоша Куценко, Ирина Алферова, Евгений Сидихин и другие.

27 марта в «Артерии» состоится показ мультфильма «Песнь моря». По сюжету анимационного произведения десятилетний Бен живет на островном маяке вместе с отцом Конором и маленькой сестренкой Сиршей. Девочка все никак не заговорит, но зато обнаруживается, что она принадлежит к народу людей-тюленей, как и исчезнувшая шесть лет назад мать. Напуганный Конор отправляет детей в город к бабушке, но Бен жаждет вернуться, а Сиршу продолжает звать море. Так начинается их полное приключений путешествие домой. После просмотра запланировано обсуждение мультфильма с кинокритиком Сергеем Бархатовым.

Возврастное ограничение: 18+