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Александр Байздренко назначен заместителем главы администрации Шахты

Сегодня к работе в должности заместителя главы администрации Шахт приступил Александр Байздренко. 39-летний чиновник будет курировать направление внутренней политики администрации. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.

Фото: «Ъ-Кубань»

Фото: «Ъ-Кубань»

Ранее господин Байздренко занимал должность заместителя главы в Октябрьском районе.

В сообщении отмечается, это назначение Александра Байздренко стало первым кадровым решением нового главы Шахт Людмилы Овчиевой.

Сергей Иванов

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