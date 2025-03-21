Александр Байздренко назначен заместителем главы администрации Шахты

Сегодня к работе в должности заместителя главы администрации Шахт приступил Александр Байздренко. 39-летний чиновник будет курировать направление внутренней политики администрации. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Ранее господин Байздренко занимал должность заместителя главы в Октябрьском районе.

В сообщении отмечается, это назначение Александра Байздренко стало первым кадровым решением нового главы Шахт Людмилы Овчиевой.

Сергей Иванов