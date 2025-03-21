Жительницу Симферополя будут судить за продажу чужой квартиры за 4,5 млн рублей
Жительница Симферополя обвиняется в продаже чужой квартиры за 4,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным следствия, в ноябре 2022 года обвиняемая по предложению своего знакомого согласилась участвовать в противоправной сделке. Используя фальшивый паспорт, она представилась собственником жилья и реализовала чужую квартиру. Недвижимость принадлежала жительнице Красноярского края.
Уголовное дело по по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении обвиняемой направлено в суд. Уголовное дело в отношении ее сообщника, предложившего участие в афере, выделено в отдельное производство.