В Чувашии суд вынес приговор семи участникам движения «Арестантское уголовное единство» («А.У.Е.», признано экстремистским и запрещено в РФ), действовавшего в исправительной колонии № 3 региона. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашской Республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии вынесли приговор заключенным, которые состояли в экстремистском движении

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Чувашии вынесли приговор заключенным, которые состояли в экстремистском движении

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что с 2021 года по август 2023 года, осужденные вели активную деятельность в рамках неформального движения «А.У.Е.», которое Верховный суд России признал экстремистским. Воспользовавшись своим авторитетом среди заключенных, они распространяли криминальную идеологию, асоциальные ценности и пропагандировали совершение противоправных деяний. Кроме того, участники движения занимались сбором и распределением материальных средств, а также вербовкой новых членов.

Один из осужденных признан организатором деятельности экстремистской организации, остальные — ее участниками. Их действия квалифицированы по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ.

По решению суда организатор движения получил наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и последующим ограничением свободы сроком на два года. Остальные участники приговорены к лишению свободы на сроки от 2,5 до 4 лет с ограничением свободы на восемь месяцев после основного наказания.

Артём Дергунов