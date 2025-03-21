В Курганской области в ДТП пострадал водитель-подросток

Прокуратура Курганской области проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетнего водителя. 15-летний получил травмы и был доставлен в больницу, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

ДТП произошло 20 марта на 86 км трассы Челябинск — Курган в Щучанском округе. Подросток 2009 года рождения, управляя автомобилем Lada Vesta, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Dongfeng c полуприцепом. В результате аварии кроме подростка никто не пострадал.

Прокурор Щучанского района намерен оценить действия законных представителей несовершеннолетнего, допустивших ребенка до управления транспортом.