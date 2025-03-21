Apple теряет по $1 млрд в год на своем стриминговом сервисе

Apple ежегодно теряет более $1 млрд на своем стриминговом сервисе Apple TV+. Об этом пишет издание The Information со ссылкой на источники. По их данным, сервис, в который компания вкладывает значительные средства, до сих пор не приносит прибыли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Illustration / File Photo / Reuters Фото: Dado Ruvic / Illustration / File Photo / Reuters

При этом источники отмечают, что Apple изначально создавала его не столько для зарабатывания на нем денег, сколько для привлечения людей в свою экосистему, в рамках которой они могут купить гаджеты, пользоваться другими сервисами и т. д. По данным источников The Information, Apple после запуска вкладывала в сервис по $5 млрд, но к прошлому году сократила эти расходы до $500 млн.

Apple TV+ был запущен в 2019 году, в сервисе вышли такие популярные сериалы, как «Тед Лассо», «Разделение», «Утреннее шоу». При этом число подписчиков у него существенно меньше, чем у конкурентов: по оценке аналитиков, 40,4 млн на конец 2024 года против 301,6 млн у Netflix, 124,6 млн у Disney+, 116,9 млн у Warner Bros. Discovery.

2024 финансовый год Apple закончила с выручкой $391 млрд и чистой прибылью $93,7 млрд.

Яна Рождественская