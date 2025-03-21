Сбер сохранил более 9 млн рублей жителей Дона от попыток мошенничества

В Ростовской области в текущем году Сбербанк помог более 50 дончанам сберечь свыше 9 млн руб. от мошенников при помощи антифрод-системы банка — программному комплексу для мониторинга и предотвращения мошеннических транзакций, а также слаженной работе с правоохранительными органами, сообщает пресс-служба Сбера.



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Управляющий региональным отделения Сбербанка Константин Бугрим отметил важность постоянного совершенствования систем защиты от киберпреступников. Также он подчеркнул, что сотрудники банка не только блокируют подозрительные операции, но и обучают клиентов распознавать мошеннические схемы.

«Впервые за долгое время в 2025 году в Ростовской области зафиксировано снижение цифровых преступлений», отметил заместитель начальника УБК ГУ МВД России по Ростовской области, полковник полиции Александр Горлов. Он призвал жителей быть бдительными и не сообщать личные данные или перечислять деньги неизвестным лицам.

Чтобы защитить себя и своих близких важно следовать простым рекомендациям: не сообщать третьим лицам номер своей банковской карты, трехзначный код на её обратной стороне или коды из смс. Если услышали в разговоре с незнакомцем такие слова или фразы, как «безопасный счет» или «сообщите код из СМС, данные карты, паспорта или СНИЛС» — прекращайте разговор, с вами говорит мошенник.

Уточняется, что чаще всего злоумышленники под разными предлогами убеждали своих жертв перевести деньги на «безопасный» счет.

Снежана Стодольская