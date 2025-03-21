Чистая прибыль «Милком» в Удмуртии упала на 73,2% за год на фоне высокой базы

Выручка АО «Милком» по обычным видам деятельности составила 53,7 млрд руб. в 2024 году, что на 7 млрд или 17,2% больше, чем в 2023-м, следует из отчета о финансовых результатах «СПАРК-Интерфакс». Чистая прибыль при этом уменьшилась год к году на 1,3 млрд руб. или на 73,2%, до 501 млн руб. Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», снижение произошло на фоне фиксации рекордной прибыли в 2023-м году, в котором «Милком» нарастил показатель за год с 754,5 млн до 1,87 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «Милком», производство «Ижмолоко» Фото: АО «Милком», производство «Ижмолоко»

В пресс-службе холдинга уточнили «Ъ-Удмуртия», что сокращение чистой прибыли связано с существенным ростом стоимости молочного сырья и увеличением ставок по кредитам. «Так, цена закупа молока-сырья в 2024 году доходила до 45 руб. за 1 кг без НДС, что на 40% выше, чем в 2023 году. Прирост стоимости сливок-сырья год к году составил 42%»,— указано в сообщении.

Отмечается, что совокупный прирост процентов по кредитам предприятия составил 590 млн руб. за счет роста ставок и кредитного портфеля на фоне увеличения ставки ЦБ. Сумма процентов по кредитам в 2024 году увеличилась более чем в 2 раза.

Кратное увеличение чистой прибыли в 2023 году относительно 2022-го в АО «Милком» связали с ростом объемов производства и реализации продукции, а также снижением стоимости молочного сырья год к году.

АО «Милком» было зарегистрировано в июне 1992 года с уставным капиталом 88,8 млн руб. Предприятие входит в состав ООО «Комос Групп». Руководителем общества является Андрей Шутов. «Милком» производит молочную продукцию. В нее входят такие бренды как «Село зеленое», «Молочная речка», «Топтыжка», «Кезский сырзавод», «Ижмолоко» и другие. По данным сайта компании, ежегодная переработка молока превышает 500 тыс. тонн молока-сырья. АО «Милком» занимается реализацией продукции молокоперерабатывающих предприятий Удмуртии, Пермского края и Татарстана.