В Краснодаре воспитательница детсада призналась в жестоком обращении с детьми

Воспитательница краснодарского детского сада №167 признала вину в том, что применяла силу к детям: хватала их за волосы, толкала, таскала по полу. В отношении сотрудницы дошкольного учреждения расследуется уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сообщает следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому краю.

Руководство детского сада отстранило сотрудницу от работы, 45-летняя воспитательница работает в дошкольном учреждении около четырех лет. Свои поступки женщина объяснила усталостью и сложностью работы с детьми.

СКР возбудил уголовное дело после того, как в социальных сетях появились видеозаписи камер наблюдения в одной из групп детского сада, на которых видно, что воспитательница грубо обращается с детьми, применяя к ним силу. Одновременно родители троих детей обратились в правоохранительные органы с заявлением о противоправных действиях сотрудницы дошкольного учреждения.

Следователи опросили свидетелей и изъяли записи камер видеонаблюдения, чтобы выяснить, бывали ли в детском саду другие случаи жестокого обращения с детьми. Прокуратура и СКР выясняют, принимало ли руководство детсада достаточные меры для предотвращения подобных скандальных ситуаций.

Анна Перова, Краснодар