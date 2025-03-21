Часть Нижневолжской набережной перекроют из-за гонок на коньках

Участок Нижневолжской набережной от Георгиевского съезда до улицы Широкой перекроют 22-23 марта: на Чкаловской лестнице пройдет первый этап открытого кубка мира по скоростному спуску на коньках. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Автомобилистам предложили заранее ознакомиться со схемой движения и объезжать зону мероприятия по прилегающим улицам.

Ранее этап кубка планировали провести 14-15 марта, из-за теплой погоды соревнование отложили на неделю. Трассу для скоростного спуска на коньках построили на Чкаловской лестнице – объекте культурного наследия. Это вызвало недовольство градозащитников, они настаивали, что трасса может повредить памятник, а ее строительство началось до того, как была проведена историко-культурная экспертиза.

В соревновании планируют участвовать 150 спортсменов из России, Белоруссии, Японии, Франции, Польши и Швейцарии.

Владимир Зубарев