МИД Индии сообщил о планах развивать оборонное сотрудничество с ЕС

Власти Индии намерены развивать оборонное сотрудничество с Евросоюзом. Об этом в пятницу заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aijaz Rahi / AP Фото: Aijaz Rahi / AP

«Оборона является важной областью сотрудничества с Евросоюзом для нас, и это партнерство расширяется с нашей стороны. Мы хотим дать толчок нашему оборонному экспорту, и мы надеемся, что мы сможем сделать больше в этом плане с Европейским союзом и со странами Европы»,— сказал Рандхир Джайсвал на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Представитель внешнеполитического ведомства также напомнил, что вопрос о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности обсуждался во время визита председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Нью-Дели в феврале этого года. В ходе визита стороны обсуждали возможность заключения соглашения о торговле, которое, как утверждала тогда госпожа фон дер Ляйен, «могло бы стать крупнейшей сделкой такого рода в мире». Представитель ЕС тогда говорила, что условилась с премьер-министром Индии Нарендрой Моди «работать над этим в течение этого года».

Анастасия Домбицкая