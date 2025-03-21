СК РФ ждет доклад о расследовании заражения детей гепатитом в школе Самары

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании ситуации с заражением детей гепатитом А в самарской школе. Отчет в центральный аппарат представит исполняющий обязанности руководителя регионального СУ СК РФ Александр Воеводин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Самарские следователи начали проверку после сообщений в интернете о вспышке гепатита А в школе №156. Авторы публикаций, родители детей, предполагают, что заболевание распространилось из-за этнической принадлежности других учащихся, которые не соблюдают санитарные нормы. Также в сообщениях говорится, что руководство школы пыталось скрыть факт заболевания.

Управление Роспотребнадзора по Самарской области сообщило, что в школе зарегистрирован только один случай гепатита А, у одного ученика. Ведомство начало расследование. Специалисты проводят в школе противоэпидемические мероприятия.

Георгий Портнов