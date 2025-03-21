В Татарстане детский сад выплатит 100 тыс. рублей семье ребенка, сломавшего позвоночник

Детский сад в Пестречинском районе Татарстана обязали выплатить 100 тыс. руб. семье девочки, которая сломала позвоночник во время катания с горки. Об этом сообщила прокуратура Татарстана.

Воспитатели детского сада «Каенкай» не уследили за 5-летним ребенком. В результате девочка сломала три позвонка, когда сползла с металлической горки.

Прокуратура через суд обязала детский сад выплатить компенсацию за моральный ущерб семье пострадавшей.

Дарья Сайфиева