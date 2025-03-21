В Грозном прошел конкурс чтецов Корана наизусть среди женщин

В Грозном прошел первый всероссийский конкурс хафизов Корана (знающих религиозный текст наизусть) среди женщин, сообщает корреспондент «РИА Новости». Отборочные этапы прошли в регионах России в заочном режиме, в финал вышли 23 участницы. Призовой фонд конкурса составил 1,8 млн руб., средства выделены из Фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

«Я не понаслышке знаю, как много времени и усилий требуется, чтобы выучить Коран наизусть. Это умение нельзя оценить никакими материальными наградами. Я хочу подчеркнуть, что проигравших среди вас нет и по определению быть не может. Каждая из участниц — жемчужина нашей уммы (общины.— "Ъ")»,— сказала руководитель проекта Woman in Islam Хутмат Кадырова, выступая на церемонии награждения.

Первое и второе места в конкурсе заняли участницы из Казани Шоира Ашурова и Хадижа Маликова, третье место — Зайнаб Додарбекова из Саратова.

Полина Мотызлевская