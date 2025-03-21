В Марий Эл ликвидируют крупный пожар на производстве пластмассовых плит

В поселке городского типа Приволжский (Республика Марий Эл) на предприятии по производству пластмассовых плит начался пожар. Огонь распространился на 2 тыс. кв. м. Как сообщили в МЧС, для тушения привлекли 54 пожарных и 16 единиц техники.

Пожар произошел в здании ООО В+2, компания производит эластичный пенополиуретан. Информацию о пожаре «Ъ» подтвердил сотрудник компании. Он не рассказал подробности происшествия. «Без комментариев»,— сказал собеседник. Генеральным директором компании является Александр Дергачев.

По предварительной информации, пострадавших нет. Пожар начался около 12:00 мск. Волжская межрайонная прокуратура проведет проверку по факту происшествия, сообщили в надзорном органе.

В 15:21 в МЧС рассказали, что тушение осложнено «высокой пожарной нагрузкой». Огонь локализован на 10 тыс. кв. м.