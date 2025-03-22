T2 вышла в Ставропольский край с объемом инвестиций почти 8 млрд рублей

T2, российский оператор мобильной связи, запустил сеть под собственным брендом в Ставропольском крае. Уже на старте оператор покрыл сетью города и малые населенные пункты региона, вокзалы, аэропорты, санатории и гостиницы, дороги. Связь доступна 97% населения края, клиенты могут пользоваться технологиями VoLTE и VoWiFi. За два года Т2 построила более 1300 сайтов и 3500 базовых станций, а инвестиции в развитие инфраструктуры составили 7,9 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ставропольский край – первый для компании регион в Северо-Кавказском федеральном округе. С выходом на новый рынок общее число регионов Т2 увеличилось до 70. Оператор представил жителям Ставропольского края инфраструктуру, продукты, обслуживание и цифровые решения в розничной сети.

Инвестиции в развитие сети Ставрополья составили 7,9 млрд рублей, на пиках стройки оператор устанавливал по 100 базовых станций в неделю. За два года компания построила более 1300 сайтов – площадок под размещение оборудование, установила 3500 базовых станций и продолжает развивать инфраструктуру.



В зоне охвата сети Т2 проживает 97% населения – связь есть во всех городах и в большинстве малых населенных пунктов. В регионе компания обладает лицензиями на работу в стандартах 2G/4G на частотах 800/1800/2100/2300/2600 МГц.

На всей территории Ставропольского края уже на запуске работают передовые технологии – VoLTE и VoWiFi, позволяющая звонить через сеть WiFi. Техническая дирекция развернула indoor-покрытие на двух важных транспортных узлах: в аэропортах Ставрополя и Минеральных Вод. Сетевая инфраструктура T2 охватывает здания железнодорожных вокзалов, 120 санаториев и гостиниц по всему краю. Цифровыми сервисами оператора могут пользоваться жители небольших сел и поселков, хуторов, аулов, станиц и даже СНТ.

Т2 открыла продажи в 686 населенных пунктах Ставропольского края. Розничная сеть охватывает 78 монобрендовых салонов и почти 3000 торговых партнерских точек. В регионе компания сотрудничает с самыми сильными игроками розничного бизнеса: «Почтой России», «М.Видео», «Лентой», «Эльдорадо» и другими.

«Ставропольский край – стратегический важный регион для нас. Это территория с колоссальным туристическим потенциалом, транспортный хаб, край, где активно реализуется программа устранения цифрового неравенства. За два года подготовки к запуску мы инвестировали в инфраструктуру 7,9 млрд рублей, фокусируясь не только на городах и деловых районах, но и станицах, хуторах, дачных поселках и местах отдыха»,- сказал генеральный директор Т2 Антон Годовиков.

«Появление нового игрока на телеком-рынке Ставрополья важно для региона в контексте цифровой трансформации. Мы ожидаем, что это качественно повлияет на сферу услуг связи в крае: усилит конкуренцию, расширит цифровые возможности наших граждан и увеличит темпы строительства сетевой инфраструктуры. Эти факторы отвечают нашей главной задаче – сделать так, чтобы качественные мобильные сервисы были доступны каждому жителю края как в крупных городах, так и в малых населенных пунктах. Уверен, что T2 примет в этом процессе активное участие и внесет значительный вклад в развитие телекоммуникационной сферы региона»,- сказал Иван Ковалев, министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края

Роман Житник, директор ставропольского филиала T2, добавил: «Мы проделали в Ставропольском крае действительно грандиозную работу: уже на старте развернули эталонную сеть, доступную 97% жителей региона».