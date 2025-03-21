Юрий Слюсарь провел встречу с жителями Белокалитвинского района

Врио губернатора Юрий Слюсарь на встрече с жителями Белокалитвинского района обсудил важные вопросы развития территории, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Юрий Слюсарь отметил, что одним из ключевых компонентов инфраструктуры являются мосты. По его мнению, уже в этом году необходимо начать проектирование нового перехода через реку Северский Донец, который соединит часть города с микрорайоном Заречный. Однако необходимых для его строительства 6 млрд руб. нет ни в бюджете муниципалитета, ни в областном. «Будем с минфином, минтрансом, муниципалитетом проблему решать»,— сказал Юрий Слюсарь. Вместе с тем, согласно поручению главы области, ремонт моста к хутору Шарковка и восстановление подъездной дороги к поселку Синегорский должны начаться до 1 июля.

Согласно информации пресс-службы, глава области также сообщил жителям, что на закупку и установку более 400 новых мусорных контейнеров району будет выделено около 6 млн руб. В районе также планируется закупка мебели и оборудования для Богураевской средней школы, обновление кровли в детском саду №8 и начальной школе-детсаде №1, включая замену окон в средней школе №15.

Врио губернатора поручил главе района подготовить расчеты для сноса расселенных аварийных домов в поселках Ясногорка, Синегорском и Углегорском.

Николай Аксенов