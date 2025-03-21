ВЭБ.РФ не смог взыскать с фирмы в Ставропольском крае 5 млрд рублей долга

Как стало известно «Ъ-Кавказ», Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на решение суда первой инстанции о взыскании с предприятия из Ставропольского края ООО «Агроминералпрод» 5,4 млрд руб. Суды посчитали, что сделка о займе между сторонами спора являются мнимыми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Основной долг по соглашению о предоставлении займа «ВЭБ. РФ», как говорится в материалах дела, составляет 4,9 млрд руб., проценты за 2013 год — 460 млн руб. Между ООО «Агроминералпрод» (заемщик) и ООО «Торгово-Промышленная компания «Техальянс» (займодавец) в 2016 году было заключено соглашение о предоставлении займа в размере 4,9 млрд руб. Заемщик обязался возвратить сумму и оплатить начисленные проценты в размере 9,35% до 30 сентября 2052 года. В качестве обеспечения обязательств заемщик передал ООО «Техальянс» земельный участок в Тверской области площадью 1,2 тыс. га.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Агроминералпрод» зарегистрировано в 2012 году в станице Марьинская Ставропольского края. Основной вид деятельности — оптовая торговля за вознаграждение или на договорной основе. Учредитель — Алексей Починок. Финансовые показатели предприятия не опубликованы.

В соответствии с договором «Техальянс» выпустил и передал в собственность ООО «Агроминералпрод» простые векселя в количестве 10 штук номиналом 492 млн руб. каждый со сроком платежа 30 сентября 2052 года, процентная ставка 9,35% годовых на общую сумму 4,9 млрд руб.

В июле 2016 года был заключен договор уступки, по которому обязательства предприятия перешли ГКР «ВЭБ.РФ». Начисленные проценты на 2023 год «Агроминералпрод» не выполнил, в связи с чем, возникла задолженность в размере почти 3 млрд руб.

В 2024 году Арбитражный суд Ставропольского края удовлетворил иск «ВЭБ. РФ» к предприятию о взыскании почти 3 млрд руб. процентов по договору займа. Позже истец произвел перерасчет процентов за пользование займом в период с января по декабрь 2023 года в размере 460 млн руб. Однако истец не смог предоставить суду подлинники векселей и их копии, подтверждающие реальность совершенной с векселями сделки, в том числе факт существования обязательств, в связи с которыми выданы вексели.

Анализ показал, что «Техальянс» фактически не осуществлял хозяйственную деятельность, сдавал нулевую налоговую отчетность, движение денежных средств по ее расчетным счетам фактически отсутствовало. В сентябре 2019 года «Техальянс» исключили из ЕГРЮЛ как недействующие юрлицо.

Материалы дела не были представлены доказательства того, что ООО ТПК «Техальянс» реально имело денежные средства либо имущество в сумме более 4,5 млрд. руб., а ООО «Агроминералпрод» располагало основными средствами и иными активами для его возврата.

«Изложенное вызывает у суда обоснованные сомнения в реальности совершения хозяйственных операций, относимые и допустимые доказательства того, что ответчик является должником в спорных обязательствах, отсутствуют»,— говорится в решениях судов.

Истец не представил доказательств реального совершения операций и наличия у ответчика задолженности, оформление спорных векселей не сопровождалось возникновением долгового обязательства. Суд первой инстанции пришел к выводу о безденежности займа.

«Фактические спорные векселя были переданы для придания законности возникновения права залога на земельный участок, а также искусственного увеличения кредитного портфеля «Ипотечное покрытие» с выдачей необеспеченных ипотечных сертификатов на сумму 4,9 млрд руб. и выпуска данных ценных бумаг на биржевой рынок с целью дальнейшего совершения противоправных действий для вывода активов (например, пенсионных накоплений и пенсионных резервов), право управления которыми перешло к истцу»,— говорится в определении суда.

Однако апелляционная инстанция не отменяет решение суда первой инстанции, согласно которому ранее с предприятия взыскано в пользу «ВЭБ. РФ» почти 3 млрд руб.

Тат Гаспарян