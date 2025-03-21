Скамья раздора

В Ярославле отменили запрет лежать на лавочках, принятый городскими властями меньше года назад. Причиной отмены стали разработанные правительством региона типовые правила благоустройства. В них запрета не оказалось, и власти города исключили норму из городского документа. Автор идеи, общественник Сергей Казанский намерен не только вернуть запрет на лежание в Ярославле, но и распространить его на весь регион.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Муниципалитет Ярославля 19 марта принял новые правила благоустройства города, в которых отменен запрет на лежание на садовых диванах и скамейках. «Ъ-Ярославль» сообщал, что запрет появился по предложению общественника Сергея Казанского. Его возмутили «асоциальные элементы», которые лежат на лавочках в центре города.

В 2024 году господин Казанский выдвинул инициативу на публичных слушаниях, она получила поддержку сначала горожан, а потом депутатов и мэрии. В мае 2024 года муниципалитет принял ограничение. Наказания за лежание не было предусмотрено, власти планировали вести разъяснительную работу.

Однако в июне того же года правительство области сообщило о разработке типовых правил благоустройства для всех муниципальных образований. Начальник областной инспекции адмтехнадзора Олег Кузнецов рассказал тогда, что эти правила будут обязательны к исполнению на территории всех муниципалитетов. Мэр Артем Молчанов 20 декабря подписал постановление о назначении публичных слушаний в связи с запланированными изменениями. К документу прилагался проект новой редакции правил, в котором среди прочего был запрет лежать на лавочках.

Как рассказал «Ъ-Ярославль» заместитель председателя муниципалитета Олег Ненилин, в ходе работы над документом правительство области настояло на исключении ряда пунктов, не содержащихся в типовых областных правилах.

«Была создана рабочая группа, которая пыталась из двух вариантов (областного и городского — «Ъ-Ярославль») сделать один. Мы выбрали несколько принципиальных позиций, которые согласовали с правительством области. В частности, нам удалось согласовать пункт о том, чтобы все земляные работы в городе проводились на основании ордера. Такого пункта нет в областных правилах»,— рассказал «Ъ-Ярославль» Олег Ненилин.

Запрет лежать на скамейках в число согласованных пунктов не попал и к моменту утверждения правил в муниципалитете 19 марта 2025 года был исключен из документа. Пропажу новшества обнаружил его автор, общественник Сергей Казанский. Из правил пропал и запрет на размещение гирлянд на деревьях, также введенный по инициативе господина Казанского. Общественник не намерен мириться с этим.

«В Ярославле проживает половина жителей области. Эти нормы были поддержаны на общественных слушаниях, за них проголосовали депутаты. Область должна учесть пожелания ярославцев, их нужно отразить и в типовых областных правилах»,— рассказал «Ъ-Ярославль» Сергей Казанский.

Такую позицию общественник изложил в письме заместителю председателя правительства Ярославской области Татьяне Потемкиной.

«Жители возмущались, что в центре города маргинальные личности лежат. Туристам это тоже не очень нравится, зачем нам такая реклама? А гирлянды наносят вред зеленым насаждениям, что признал директор Горзеленхозстроя. Эти пункты необходимо вернуть»,— сказал «Ъ-Ярославль» Сергей Казанский.

Мэрия Ярославля не ответила оперативно на вопрос «Ъ-Ярославль» о причинах отмены запрета лежать на скамейках. Олег Ненилин пояснил, что городские власти все же могут вернуться к этому вопросу. Тем более что пока запрет лежать на лавочках действует. Новая редакция правил вступит в силу только с 1 сентября.

«Мы это согласовали в свое время, думаю, норма вполне разумная, и не мешало бы ее в правилах закрепить»,— высказал свое мнение Олег Ненилин.

Вице-спикер рассказал, что все остальные муниципалитеты области, кроме Рыбинска, приняли типовые областные правила благоустройства. Инициировать изменения могут либо депутаты муниципалитета, либо мэрия.

Антон Голицын