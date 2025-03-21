В Самаре вынесли приговор директору стройфирмы за незаконное приобретение участков с видом на Волгу

Самарский районный суд признал виновным директора строительной организации Дмитрия Полянского в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

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Подсудимому назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

По информации надзорного ведомства, директор ООО «Хорс» в 2014 году организовал преступную схему для получения земельных участков в границах первой и второй просек в Самаре, которые имели выход к берегу реки Волги. На землях начали строительство 12 гостевых домов под видом комплекса «Дом отдыха».

В 2016 году была «изготовлена фиктивная техническая документация на строения, зарегистрировано право собственности на незаконно возведенные объекты недвижимости». Это позволило использовать льготное право выкупа земли по заниженной стоимости. В результате организация незаконно приобрела три участка площадью 3,8 га. Администрации города причинен ущерб на сумму более 100 млн руб.

В 2023 году суд вернул земельные участки в государственную собственность. В том же году Генпрокуратура РФ добилась изъятия участка площадью 40 га острове Поджабный в Самаре у другой фирмы Дмитрия Полянского — ООО «Эра». Ранее также сообщалось о признаках аффилированности ООО «Хорс» и ООО «Эра» с бывшим главой Шестого кассационного суда Александром Ефановым.

Руфия Кутляева