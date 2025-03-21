Работники ООО «Башкирэнерго» - победители марафона #НаЛыжне

20 марта благотворительный фонд «Система» подвел итоги марафона #НаЛыжне. По их результатам работники ООО «Башкирэнерго» стали самыми быстрыми лыжниками. Ведущий специалист ОГОЧС Эльмир Сафиуллин финишировал первым на дистанции 20 км, преодолев путь за 48 минут. Он опередил своего ближайшего преследователя на целых 18 минут. На пятикилометровке не было равных ведущему инженеру ОМиТ Белебеевских электросетей Игорю Федорову, который пробежал дистанцию за 11 минут.



На снимке: Эльмир Сафиуллин и Игорь Федоров.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Оба спортсмена на протяжении многих лет становились победителями и призерами лыжных соревнований различного уровня и теперь в очередной раз показали высокое мастерство.

#НаЛыжне –марафон круглогодичного цикла #СпортивнаяСистема. В этом году в нем участвовали 517 человек, в том числе 52 семьи. Эльмир Сафиуллин отличился и здесь – к его семейной команде присоединились 19 родственников, что является самым большим показателем.