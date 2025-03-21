Самарская область на шестом месте в ПФО по количеству проданных квартир в феврале

В феврале текущего года в Самарской области продали 424 квартиры в новостройках. По данному показателю регион находится на шестом месте среди регионов ПФО, сообщает аналитика рынка жилищного строительства (продома.до.рф).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данному показателю Самарскую область опередили Республика Татарстан (1,2 тыс. квартир), Республика Башкортостан (821), Пермский край (642), Нижегородская область (598) и Удмуртская Республика (433).

Руфия Кутляева