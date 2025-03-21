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Новый пакет участия во Всероссийском жил конгрессе (7–11 апреля, Сириус) — пакет PROMO

На прошедших выходных закончились места по пакету FUTURE. Но уже в понедельник стартовали продажи нового пакета участия — лимитированного PROMO. Осталось 59 мест.

В опции пакета входит посещение деловой программы Конгресса, включая:

  • пленарное заседание «Будущее рынка недвижимости: через тернии к инновациям»;
  • заседания дискуссионных советов и клубов;
  • все мероприятия Учебной программы 8 апреля (мастер-классы, фестивали кейсов, кофе со звездами);
  • мероприятия главной тематической линии Конгресса — FUTURE: лекции нейрофизиолога Александра Каплана, писателя-фантаста Вадима Панова, футуролога Данилы Медведева и бизнес-тренера Владимира Димитриадиса, а также стратегическая сессия «План Б» и CONGRESS SHOW «О чем умолчал Нострадамус».

По ссылке можно подробнее ознакомится с пакетом PROMO и забронировать участие.

https://russiacongress.ru/

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