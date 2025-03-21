ВТБ: жители ПФО потратили в спортзалах почти два миллиарда рублей

В прошлом году россияне потратили более 40 млрд руб. на спортивные товары, одежду и услуги спортивных клубов. По сравнению с 2023 годом траты увеличились на 34%. Спрос на спортивное питание также значительно увеличился. Об этом сообщает ВТБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ВТБ Фото: Пресс-служба ВТБ

Пиковые значения трат на спортивные товары и одежду для спорта зафиксированы в декабре — по сравнению с январем они выросли практически в 2 раза. Средний чек на эти категории составил 3,4 тыс. руб.

Основной спрос на товары и одежду для спорта традиционно отмечен в Москве и Московской области, в Приволжском федеральном округе, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — в этих регионах спрос увеличился примерно в полтора раза.

Самый высокий средний чек зафиксирован в Москве — 5,6 тыс. руб. Немного ниже средний чек в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (4 тыс. руб.), а также в Дальневосточном федеральном округе (3,3 тыс. руб.) и Северо-Кавказском федеральном округе (3,2 тыс. руб.). Самый низкий средний чек — в Центральном федеральном округе (2,2 тыс. руб.).

Расходы россиян в спортзалах также увеличились. Клиенты ВТБ в прошлом году потратили в спортивных клубах 18 млрд руб., что на 37% больше, чем за 2023 год.

Наибольшие расходы в спортзалах зафиксированы у жителей следующих регионов:

Москва и Московская область — 8,2 млрд руб.;

Приволжский федеральный округ — 1,8 млрд руб.;

Санкт-Петербург и Ленинградская область — 1,8 млрд руб.;

Сибирский федеральный округ — 1,4 млрд руб.;

Уральский федеральный округ — 1,3 млрд руб.

Самый высокий средний чек отмечен в Москве — 3,9 тыс. руб., а самый низкий — в Северо-Западном федеральном округе — 1,4 тыс. руб.

«Здоровый образ жизни с каждым годом становится популярнее: спрос на спортивную одежду, тренировки и питание регулярно растет. Забота о своем здоровье и хорошем самочувствии требует инвестиций — поэтому россияне готовы выделять все больше своего бюджета на спорт»,— сказал руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.