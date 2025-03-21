В городах и селах Башкирии число молодых мужчин не соответствует числу женщин

На начало 2024 года в городах и селах Башкирии наблюдалась диспропорция в численности мужчин и женщин репродуктивного возраста, следует из региональной программы по повышению рождаемости на период до 2027 года, утвержденной региональным правительством.

«На начало 2024 года в городской местности на 1000 мужчин приходится 1050 женщин, в сельской — 915, то есть на селе не хватает невест, а в городе женихов»,— говорится в документе.

В результате, отмечают авторы программы, происходит дестабилизация процесса формирования брачных пар. Кроме этого, концентрация женщин активного репродуктивного возраста в городах не способствует улучшению семейно-брачной ситуации и повышению рождаемости.

Одним из факторов, которые не способствуют рождаемости, также названо одиночное проживание людей, которое р становится распространенным явлением. Чаще всего одиночки — молодые люди, которые легко меняют место жительства во время учебы и поисков работы. Такая ситуация способствует откладыванию времени создания семьи, отмечается в программе. Из всех одиночек в возрасте до 30 лет 860 из 1000 — люди, никогда не состоявшие в браке.

В 2023-м в Башкирии впервые за многие годы отмечен рост числа прерываний беременности: сделано 11039 абортов, что на 346 случаев или 3,2% больше, чем в 2022 году.

Наталья Балыкова