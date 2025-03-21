Дело бывшего топ-менеджера ГК «Чайковский текстиль» направлено в суд

В Московский гарнизонный военный суд направлено уголовное дело в отношении экс-начальника вещевого управления Минобороны РФ Владимира Демчика. На момент привлечения к уголовной ответственности он был заместителем гендиректора ООО «Текстильная торговая компания», которая входит в ГК «Чайковский текстиль».

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Владимир Демчик

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как сообщает главное военно-следственное управление, господину Демчику инкриминируется получение взятки в крупном размере (п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, деньги он получил от гендиректора АО «Княгининская швейная фабрика», депутата Княгининского муниципального округа Нижегородской области Александра Свистунова. С фабрикой у министерства было заключено более 20 контрактов на сумму свыше 500 млн руб. Денежные средства депутат передал за общее покровительство. Ему предъявлено обвинение в даче взятки в крупном размере.

«В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий следователем СК России на имущество Демчика наложен арест на общую сумму более 100 млн руб., на имущество Свистунова — на общую сумму свыше 35 млн руб.»,— сообщает ГВСУ. Владимир Демчик находится в СИЗО.