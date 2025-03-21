На содержание набережной реки Белой в Уфе направят до 20 млн рублей

Специализированное управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений Уфы на аукционе 3 апреля выберет подрядчика для уборки набережной реки Белой летом. Зона ответственности исполнителя — участок от створа Бельской улицы до железнодорожного моста, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 20 млн руб., средства выделят из бюджета города.

Работы необходимо проводить до ноября. Подрядчик должен очищать проезжую часть, тротуары, беговые и велодорожки, лестницы. Также он обязан ухаживать за газонами, цветниками, деревьями. Кроме того, требуется обслуживать сооружения берегоукрепления и береговую линию.

Майя Иванова