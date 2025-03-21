В Оренбургской области из-за паводка закрыты 42 объекта дорожной инфраструктуры

В Оренбуржье, по данным на 12:00 (MSK+2) 21 марта, из-за подъема воды в реках закрыты 42 объекта дорожной инфраструктуры — 30 низководных мостов и 12 участков дорог. Об этом сообщили в областном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Кузьмина, Коммерсантъ Фото: Ольга Кузьмина, Коммерсантъ

«На западе и в центре количество паводковых проявлений уменьшилось, на востоке, наоборот, выросло»,— говорится в сообщении.

С 10:00 возобновлено движение по начальному участку дороги Придолинный — Герасимовка в Ташлинском районе. С 12:00 открыты два моста — через р. Чаган на 1 км дороги Первомайский — Лесопитомник в Первомайском районе и через р. Большой Уран на 5 км дороги Суворовка — Верхний Кунакбай в Переволоцком районе.

На востоке региона с 11:00 закрыт мосту через р. Кумак на первом километре дороги Лужки — Закумачное в Новоорском районе, с 12:00 — мост через р. Сакмара на втором километре подъезда к с. Кондуровка от дороги Каменноозерное — Медногорск в Саракташском районе.

Как заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, все необходимое для устранения последствий паводка находится в полной готовности, правительство региона продолжает сотрудничать с федеральными структурами.

Сабрина Самедова