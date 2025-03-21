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В Оренбургской области из-за паводка закрыты 42 объекта дорожной инфраструктуры

В Оренбуржье, по данным на 12:00 (MSK+2) 21 марта, из-за подъема воды в реках закрыты 42 объекта дорожной инфраструктуры — 30 низководных мостов и 12 участков дорог. Об этом сообщили в областном правительстве. 

Фото: Ольга Кузьмина, Коммерсантъ

Фото: Ольга Кузьмина, Коммерсантъ

«На западе и в центре количество паводковых проявлений уменьшилось, на востоке, наоборот, выросло»,— говорится в сообщении. 

С 10:00 возобновлено движение по начальному участку дороги Придолинный — Герасимовка в Ташлинском районе. С 12:00 открыты два моста —  через р. Чаган на 1 км дороги Первомайский — Лесопитомник в Первомайском районе и через р. Большой Уран на 5 км дороги Суворовка — Верхний Кунакбай в Переволоцком районе.

На востоке региона с 11:00 закрыт мосту через р. Кумак на первом километре дороги Лужки — Закумачное в Новоорском районе, с 12:00 — мост через р. Сакмара на втором километре подъезда к с. Кондуровка от дороги Каменноозерное —  Медногорск в Саракташском районе.

Как заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, все необходимое для устранения последствий паводка находится в полной готовности, правительство региона продолжает сотрудничать с федеральными структурами.

Сабрина Самедова

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Паводки в российских регионах

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Вышедшая из берегов река Сим в городе Аша, Челябинская область

Вышедшая из берегов река Сим в городе Аша, Челябинская область

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Последствия паводка в Челябинской области

Последствия паводка в Челябинской области

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Эвакуация населения из затопленных районов Челябинской области

Эвакуация населения из затопленных районов Челябинской области

Фото: МЧС России

Подтопленные домохозяйства, Республика Башкортостан

Подтопленные домохозяйства, Республика Башкортостан

Фото: МЧС РФ

Паводки в Башкирии

Паводки в Башкирии

Фото: МЧС России

Вышедшая из берегов река Инзер в Республике Башкортостан

Вышедшая из берегов река Инзер в Республике Башкортостан

Фото: МЧС России

Эвакуация населения из-за паводка в Челябинской области

Эвакуация населения из-за паводка в Челябинской области

Фото: МЧС России

Сотрудники МЧС эвакуируют местных жителей в Челябинской области

Сотрудники МЧС эвакуируют местных жителей в Челябинской области

Фото: МЧС России

Ликвидация последствий паводка в Челябинской области

Ликвидация последствий паводка в Челябинской области

Фото: МЧС России

Паводки в Республике Башкортостан

Паводки в Республике Башкортостан

Фото: МЧС России

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Вышедшая из берегов река Сим в городе Аша, Челябинская область

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Последствия паводка в Челябинской области

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Эвакуация населения из затопленных районов Челябинской области

Фото: МЧС России

Подтопленные домохозяйства, Республика Башкортостан

Фото: МЧС РФ

Паводки в Башкирии

Фото: МЧС России

Вышедшая из берегов река Инзер в Республике Башкортостан

Фото: МЧС России

Эвакуация населения из-за паводка в Челябинской области

Фото: МЧС России

Сотрудники МЧС эвакуируют местных жителей в Челябинской области

Фото: МЧС России

Ликвидация последствий паводка в Челябинской области

Фото: МЧС России

Паводки в Республике Башкортостан

Фото: МЧС России

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