Записи погибшей жительницы Суджанского района передали в краеведческий музей

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что записи жительницы села Мартыновка Татьяны Васьковой, погибшей под оккупацией украинских военнослужащих, переданы в Курский краеведческий музей. Дневник Татьяны Васьковой 11 марта обнаружили бойцы спецназа «Ахмат» после освобождения села.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

Татьяна Васькова отказалась эвакуироваться из села в августе 2024 года. «Она начала записывать все, что происходило: как приходила зима, как спасалась от обстрелов, как спала под столом в сарае. Просила родных, чтобы после того, как кончится война, обязательно нашли ''хотя бы косточку''»,— рассказал глава региона в Telegram-канале.

Татьяну Васькову похоронили рядом с сестрой. «Вместе с родными решили исполнить последнюю волю Татьяны Сергеевны: как только это будет возможно, она будет захоронена на своей малой родине в Мартыновке»,— сообщил господин Хинштейн.

Записи в музей передал командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. На церемонию передачи дневника были приглашены дочь и внук Татьяны Васьковой. Сейчас сотрудники музея уже начали формировать экспозицию. Как пояснил врио губернатора, в ней будут использованы личные вещи военнослужащих и жителей приграничья, шевроны, форма, оружие и др.

О жизни мирного населения во время оккупации — в материале «Ъ» «"Ждали, ждали мы своих"».

Полина Мотызлевская