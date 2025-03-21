Нижегородская область получит 829 млн рублей на развитие беспилотных технологий
Правительство РФ предоставит Нижегородской области 828,8 млн руб. на создание научно-производственного центра испытаний и компетенций в сфере развития технологий гражданских беспилотных авиационных систем (БАС).
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
По данным пресс-службы правительства, всего между семью регионами распределят 4 млрд руб., предназначенных на создание таких центров. Субсидии получат Якутия, Кабардино-Балкарская Республика, Пермский край, Нижегородская, Новгородская, Оренбургская и Тульская области.
Проекты этих регионов победили в конкурсном отборе, проходившем на платформе государственной информационной системы промышленности.
Создание центров идет в рамках федерального проекта «Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих», входящего в новый нацпроект «Беспилотные авиационные системы».