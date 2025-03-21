Данные о семенах в систему ФГИС «Семеноводство» не внесли 25% донских хозяйств

Более четверти сельхозпроизводителей Ростовской области не разместили информацию о выращиваемых ими семенах сельхозкультур в ФГИС «Семеноводство», сообщила пресс-служба донского минсельхозпрода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Процедура регистрации в ФГИС стала обязательной для всех земледельцев Ростовской области с 1 сентября 2024 года. В настоящее время в системе зарегистрировано 5,29 тыс. или 74% от общего количества зарегистрированных в регионе агропредприятий. На платформе ФГИС «Семеноводство» они выложили данные о месте производства и выращивания семян, об их сортовых и посевных качествах, объемах реализации, наличии или отсутствии в них ГМО, о сортах или гибридах, внесенных в Госреестр, об обработке посевного материала гербицидами.

По мнению председателя совета АККОР Ростовской области, фермера Алексея Жданова в системе должны быть зарегистрированы даже те фермеры и индивидуальные предприниматели, которые семенами не торгуют. Основные сложности связаны не со сделками с семенным материалом, а с внесением сведений о виде права на земельные участки и данных по площадям полей, где выращиваются семена. Зачастую данные в свидетельстве на землю не совпадают с кадастровым планом, что затрудняет легитимное владение землей, считает эксперт.

Прохождение учёта во ФГИС «Семеноводство» необходимо для обеспечения прозрачности и контроля в сфере производства и оборота семян сельскохозяйственных растений.

Валентина Любашенко