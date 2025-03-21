У Кремля нет данных о конфискованном в ФРГ танкере Eventin

Кремль не располагает информацией о конфискации в Германии танкера Eventin, якобы используемого для перевозки российской нефти в обход санкций, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. О конфискации судна со 100 тыс. тонн нефти на борту сообщал Der Spiegel со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Havariekommando / AFP / East News Фото: Havariekommando / AFP / East News

«Я, к сожалению, не располагаю никакой информацией об этом танкере. Поэтому я не знаю, чей он, в связи с чем он был конфискован. У меня просто нет данных на этот счет»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

Немецкое Центральное командование по чрезвычайным ситуациям на море сообщало, что Eventin вышел из российского порта Усть-Луга 6 января и направился в Египет. 10 января у танкера отказали системы электропитания и двигатель. Судно отбуксировали на рейд немецкого порта Засниц на острове Рюген.

21 марта Der Spiegel сообщил, что немецкая таможня конфисковала танкер, на борту которого находилась нефть общей стоимостью €40 млн. Германия считает, что судно, идущее под флагом Панамы, входит в так называемый теневой российский флот. На этом же основании Eventin был включен в 16-й пакет санкций Евросоюза против России.

Лусине Баласян