Девелопер ТОЧНО объявил старт продаж проекта «Васильевский остров» в Республике Татарстан

Группа компаний ТОЧНО (владелец – бизнесмен Николай Амосов) выходит в Республику Татарстан.

Третий крупнейший застройщик страны объявил старт продаж жилого комплекса «Васильевский остров» — он станет одним из самых масштабных проектов в новом регионе присутствия.

Впервые девелопер представил макет нового комплекса на международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш» в феврале 2025 года. По словам директора ГК ТОЧНО Анастасии Маслёхи, в планах компании возвести в Татарстане два проекта по механизмам комплексного развития территорий – в Зеленодольске в Казани. Суммарно ТОЧНО инвестирует в развитие локаций для качественной жизни более 300 миллиардов рублей.

Дебютный проект в Республике девелопер возводит в поселке Васильево – «Васильевского острова» станет продолжением заповедного памятника природы «Ильинская балка». Город-курорт с инфраструктурой столичного уровня займет площадь 88 га и объединит 64 дома высотностью от 6 до 14 этажей. Проект, рассчитанный на 10 тысяч жителей, будет разделен на функциональные кластеры: социальный, спортивный, гастрономический, бытовой, развлекательный и медицинский.

Будет в жилом комплексе и свой социальный кластер площадью 5,6 га: школа на 1224 мест, два детских сада по 340 мест каждый, детская и взрослая поликлиники, а также фитнес-клуб с акватермальным комплексом Balance – он станет частью авторской фитнес-сети девелопера, которая уже представлена в Краснодаре и Туапсе. Коммерческая инфраструктура «Васильевского острова» обеспечит более 4 тыс. новых рабочих мест.

Сердце проекта – собственное озеро, вокруг которого ТОЧНО сконцентрирует курортную инфраструктуру: пляж, прокатную лодочную станцию, ресторан с террасой и ярморочную площадь. Живописный водоем превращает «Васильевский остров» в круглодичный курорт.

Реализация проекта I этапа ЖК «Васильевский остров» запланирована на II квартал 2027 года.

ООО «Специализированный застройщик 1». Коммерческое обозначение ТОЧНО. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф/.

https://tochno.life/