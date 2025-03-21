Из-за ошибок судебных приставов почти 200 жителей ХМАО были признаны должниками

В 2024 году должниками по ошибке судебных приставов были признаны почти 200 жителей Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Прокуратура ХМАО-Югры провела проверку исполнения законодательства о защите прав граждан, ошибочно признанных УФССП России по региону должниками. Помимо прочего, были обнаружены нарушения в рассмотрении обращений граждан, с которых произведены незаконные взыскания. Прокуроры приняли меры для восстановления прав уже 40 человек, ошибочно признанных должниками.

В результате проверки выявлено более 60 нарушений. Внесено 36 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечены 13 должностных лиц. Один иск был направлен в суд и удовлетворен.

Ирина Пичурина