Этикетку приклеят в суде

Как стало известно «Ъ-Кубань», Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» (входит в ПАО «Алкогольная группа "Кристалл"») подал иск к национализированному крымскому предприятию «Парквайн Корпорейшн» о досрочном прекращении товарного знака Yuzu вследствие его неиспользования. Спорный бренд относится к 33-му классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), куда входят алкогольные напитки. Предварительное заседание Суда по интеллектуальным правам назначено на 21 апреля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AI Generated, Коммерсантъ Фото: AI Generated, Коммерсантъ

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Парквайн Корпорейшн» зарегистрировано в Бахчисарайском районе в 2016 году (прежнее название — «Алеф Дистеллери»). В 2024 году предприятие, занимающееся производством и реализацией алкогольной продукции, было национализировано. Руководителем временной администрации назначена Анастасия Пивоваренко. Ранее «Парквайн Корпорейшн» было подконтрольно оффшорным компаниям: кипрских AD Vinal Investments Limited, Dreamdestiny Holdings Limited, Amadon Limited, а также Zapeto LTD с Британских Виргинских островов. СМИ связывали «Парквайн Корпорейшен» с украинским миллионером Вадимом Ермолаевым. Выручка компании по итогам 2024 года составила 680 тыс., чистый убыток 1,5 млн руб.

ООО «Калужский ликеро-водочный завод Кристалл» входит в десятку крупнейших производителей крепкого алкоголя в России, указано на сайте предприятия. Компания поставляет свою продукцию в 61 регион России и экспортирует ее за рубеж. В первом квартале 2024 года, по данным «Ъ», КЛВЗ выпустил 427 тыс. дал водки, что на 23% больше год к году. Портфель включает бренды Bionica, «Старая марка», «Чарская», Stun и прочие.

В прошлом году компания запустила производство самбуки (традиционный итальянский анисовый ликер), а также ликеров Alter Heiler и Konig Heiler, позиционировавшихся как замена ушедшему в 2022 году Jagermeister. Немецкая Mast-Jagermeister SE подала в суд о защите исключительных прав. Весной 2024 года стороны заключили мировое соглашение, по которому КЛВЗ согласился изменить этикетку напитка. Выручка КЛВЗ по итогам 2023 года составила 3,6 млрд руб., чистая прибыль — 67,6 млн руб.

В КЛВЗ «Кристалл» на запрос «Ъ-Кубань» по поводу судебного процесса и планов по использованию бренда Yuzu не ответили. Связаться с ответчиком по указанным в открытых источниках телефонам не удалось.

Адвокат, партнер АБ «Ольга Ренова и партнеры» Ольга Карпова отмечает, что ООО «Парквайн Корпорейшн» на данный момент является владельцем 60 товарных знаков. Права на товарный знак Yuzu общество зарегистрировало в июне 2021 года. В открытых источниках нет информации о том, что правообладатель в последние три года выпускал и выпускает напитки под товарным знаком Yuzu, отмечает юрист. При этом слово «yuzu» используется другими производителями при обозначении напитков, например японских ликеров, относящихся к 33 классу МКТУ. Следовательно, с момента регистрации товарного знака для лиц, которые размещают на алкогольную продукцию слово Yuzu, возникает риск того, что правообладатель («Парвайн Корпорейшн») предъявит претензии, связанные с незаконным использованием товарного знака, делится МНЕНИЕМ госпожа Карпова.

«Нельзя исключать, что Калужский ликеро-водочный завод разработал рецептуру напитка, который корректно назвать именно японским словом “yuzu”, и хочет выпустить его на рынок без риска предъявления претензий со стороны “Парквайн Корпорейшн”», — говорит юрист.

Ольга Карпова добавляет, что КЛВЗ обязан будет доказать в суде, что у него есть интерес в использовании обозначения, например, он разработал товарный знак, сходный до степени смешения с неиспользуемым, или разработал продукцию, которую можно продавать только под тем наименованием, которое зарегистрировано в качестве товарного знака. Правообладателю, чтобы сохранить за собой товарный знак, необходимо будет в суде доказать, что в предшествующие спору три года он использовал обозначение: наносил его на продукцию, для индивидуализации которой знак и был зарегистрирован, либо не мог использовать товарный знак по причинам, от него не зависящим.

Наталья Решетняк