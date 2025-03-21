Пермские энергетики «Т Плюс» начали подготовку к следующему отопительному сезону

Специалисты Пермского филиала ПАО «Т Плюс» приступили к реализации комплекса мероприятий по подготовке теплоисточников к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов. Все работы проводятся без отключения теплоснабжения социальных объектов и жилых домов, что обеспечивает бесперебойную подачу тепла и горячей воды потребителям.

Ключевые мероприятия:

• Пермская ТЭЦ-6 (Свердловский и Ленинский районы Перми): проведена инспекция газовой турбины № 8 на блоке парогазовой установки. Проверены основные системы, включая компрессор, маслосистему, камеру сгорания, турбину, редуктор и генератор. Также выполнена замена масла в системе смазки и настройка режимов горения для повышения стабильности работы станции.

• Пермская ТЭЦ-9 (Индустриальный, Дзержинский, Ленинский районы Перми): в апреле начнётся малая инспекция газовой турбины ГТЭ-160 на блоке ГТУ-165. В рамках инспекции будет проведена ревизия компрессора, турбины и камеры сгорания, а также ремонт турбогенератора и диагностика обмотки статора для выявления и устранения возможных дефектов.

«Несмотря на то, что до завершения текущего отопительного сезона остаётся более месяца, мы уже начали подготовку к следующему осенне-зимнему периоду. Все работы выполняются круглогодично, что позволяет нам обеспечивать надёжное и стабильное теплоснабжение для жителей Прикамья в любое время года», — отметил главный инженер Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Михаил Вепрёв.

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» обеспечивает теплоснабжение 7655 многоквартирных домов Пермского края. Греют батареи в 979 бюджетных учреждениях – детских садах, школах, поликлиниках и больницах. Подаётся тепло в 352 здания вузов, лицеев и колледжей, а также 35 домов культуры.

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края – Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве, а также в поселке Марковский. В состав филиала входит 7 теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18 и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1229,3 МВт, тепловая мощность – 5088,431 Гкал/ч. О Группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. Под управлением группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, 496 котельных и более 22 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность – 52,5 тыс. Гкал/ч.

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»