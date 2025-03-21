За год ростовская ТК «Глория Джинс» увеличила прибыль в 6 раз

Чистая прибыль АО «Глория Джинс» за 2024 год составила 183,4 млн руб., что в шесть раз больше показателя предыдущего года — 28,9 млн руб. Это следует из аудиторского заключения, опубликованного в системе «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Глория джинс» Фото: Пресс-служба «Глория джинс»

Выручка компании за прошлый год составила 28,8 млрд руб., что на 1,1% меньше по сравнению с 2023 годом. Однако прибыль от продаж увеличилась более чем на 19%, достигнув 3,343 млрд руб.

АО «Глория Джинс» было зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 1995 году и занимается розничной торговлей мужской, женской и детской одеждой. Генеральным директором компании является Александр Тарасов. По последним данным, учредителями являются люксембургская компания «Ла Мод Инвестиссман С.а.р.л.» (58,17%) и АО «Корпорация Глория Джинс» (41,82%).

В начале года корпорация объявила о закрытии швейных фабрик в Шахтах и Новошахтинске. В декабре также прекратила работу предприятие в Сальске. Депутат Государственной думы РФ Екатерина Стенякина сообщила, что власти ведут переговоры с несколькими крупными компаниями для выкупа этих комплексов, что позволит сохранить рабочие места.

Николай Аксенов