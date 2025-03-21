В Новороссийске скончалась член Совета ветеранов Надежда Медведева
В Новороссийске на 85 году жизни умерла член Совета ветеранов Надежда Медведева. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ
Надежда Медведева много лет являлась членом Совета ветеранов города Новороссийска. Несмотря на солидный возраст, принимала активное участие в общественной деятельности.
«В станице Раевской, где она проживала, ее знали многие, как прекрасного, добропорядочного человека, редких душевных качеств»,— говорится в сообщении.