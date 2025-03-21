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В Новороссийске скончалась член Совета ветеранов Надежда Медведева

В Новороссийске на 85 году жизни умерла член Совета ветеранов Надежда Медведева. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Надежда Медведева много лет являлась членом Совета ветеранов города Новороссийска. Несмотря на солидный возраст, принимала активное участие в общественной деятельности.

«В станице Раевской, где она проживала, ее знали многие, как прекрасного, добропорядочного человека, редких душевных качеств»,— говорится в сообщении.

Алена Воробьева

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